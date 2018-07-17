Altınözü’nün çehresi değişiyor

Kaymakam Uygur ve Altınözü Belediyesi Başkanı Rıfat Sarı, 15 Temmuz Milli İrade Parkı Zeytin Kafe’de STK temsilcileri ve Altınözü ilçe esnafı ile bir araya geldi. Kaymakamı Uygur, 18 aydır görevde olduğunu ve Altınözü halkının kendilerini benimsediklerini belirterek, “Bizler gittiğimiz yerlerde eserler bırakmanın gayreti içerisinde olduk. Bizim bu vatana ve millete borcumuz var. Ben bir köylü çocuğu olarak, babasını küçük yaşta kaybetmiş yetim bir çocuk olarak bu ülkenin demokrasisi ve eğitimi sayesinde ilçe kaymakamı olarak, bu ilçenin insanlarına hizmet etme görevi ile Altınözü ilçemize görevlendirildim. Altınözü ilçemizi seviyoruz. Bu sevgimiz sadece dille olan bir sevgi değil. İnsan sevdiği yere, toprağa, mahalleye gayret sarf ederek, eserler bırakmak ister. 18 aydır belediye başkanımız ve Hatay milletvekilleriyle birlikte Altınözü’ne neleri getirebilirizin gayreti içerisinde olduk. Geriye dönüp baktığımızda 18 ayımızı yatarak geçirmemişiz. Ne mutlu bizlere. Tabi ki Altınözü ilçemizin sorunları var. İhtiyaçlar hep var olacaktır" diye konuştu.

Altınözü’nün de duble yolu hak ettiğini söyleyen Kaymakam Uygur, "Harbiye üzerinden Enek Mahallemize kadar duble yolumuz bitmiş durumdadır. İlçe merkezinde Fatikli Mahallesi’nden Enek Mahallesi yol ayrımıza kadar yaklaşık 5 kilometre ve bizim ilk hedefimiz oraya kadar varmak. Altınözü’nün Küncülü Boğazına kadar olan ihalesi de çoktan yapılmış. Oradan Antakya ilçesine kadar ki bölümü de yatırım programına alınmış. Merkezi hükümet üstüne düşen görevi ziyadesiyle yapmıştır. Tabi ki gönül ister ki bir an önce bitsin. Altınözü ilçemizin çehresi değişiyor. Fatikli Mahallemize ilk geldiğimizde kaldırım yoktu. Şuan ilçemizin girişi şantiye alanı gibi istinat duvar çalışması devam ediyor. Altınözü’nde yapılan yatırımlarla ve kazandığı değerle insanları buraya çekmenin gayreti içindeyiz. İnşallah yakın bir zamanda TOKİ’miz biterse ve kaliteli konut sayımız artarsa bizim de memurlarımızın bir kısmının da burada kalacağına inanıyoruz. Altınözü ilçemizle ilgili hedeflerimiz var. Bizler istiyoruz ki insanlar nasıl Harbiye’ye gidiyorsa buraya da gelebilir. Hedeflerimiz arasında Altınözü ilçemizin turizm değerini arttırmak. Çarşıda yol yapım süresince çarşı esnafımız sıkıntı yaşadı ama şimdi yol yapım çalışmalarımız bitti çok şükür. Eğitim noktasında Derslik başına düşen öğrenci sayısında Türkiye ortalamasının üstündeyiz. 2018 yılı yatırım programına, 24 derslikli yeni lise inşaatımız, toplamda 600 kişilik üç adet öğrenci yurdumuzun projelerini tamamladık. İlçemize 2 adet kapalı spor salonu yapım çalışmaları devam ediyor. Altınözü ilçemize 100 kişilik Yatılı Erkek Hafızlık Kuran Kursu projemiz tamamlandı. Değişen Güzelleşen ve Değişen Altınözü ilçemize, her alanda çalışmalarımız devam ediyor ve devam edecektir” dedi.

Program esnafla yapılan istişare ile son buldu.