Amanos Dağları'nda köpeklerin kovaladığı karaca gazeteciye sığındı

Hatay'ın İskenderun ilçesi Amanos Dağları kırsalında köpeklerin saldırısına uğrayan Karaca yavrusu, bitkin düşünce gazeteciye sığınarak canını kurtardı.

Amanos Dağları Bekbele Mahallesi yaylası kırsalında köpeklerin kovaladığı tahmin edilen ve bitkin düşen Karaca yavrusu, yayladaki evine bakmaya giden Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İskenderun Temsilcisi Gazeteci Yaşar Güllü'nün kucağına sığındı. Yavru Karaca'yı bitkin bir halde gören Güllü, yavru Karaca'yı su içirerek kendisine gelmesini sağladı. Yayladaki evini görmeye giden Gazeteci Yaşar Güllü, “35 yıllık meslek hayatımda böyle bir şeyle ilk defa karşılaştım. Yayladaki evimin bahçesinde dolaşırken, köpeklerden kaçtığını tahmin ettiğimiz Karaca yavrusu, adeta yardım et dercesine bana sığındı. Hemen su verdim, karnını doyurduk. Daha sonra Karaca yavrusunu yaşamakta olduğu doğal ortama saldım. Çünkü muhakkak yakınlarda annesi vardır ve yavrusunu muhakkak bulur. İyi ki buraya gelmişim. Gelmeseydim bu yavruya kim bilir ne olurdu. Allah hakkımızda hayırlısını versin” diye konuştu.