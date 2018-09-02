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02 Eylül 2018 15:10

Amanos Dağları’nda yangın

Hatay’ın Hassa ilçesi Amanos Dağları kırsalında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Amanos Dağları’nda yangın

02 Eylül 2018 15:10


Amanos Dağları eteklerinde yer alan Yoluklar mevkisinde orman yangını çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.


Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, 5 hektarlık alanda etkili olan yangına 1 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ile müdahale ettiklerini ve yangının kontrol altına alındığını söyledi. Yangının kısa süre içerisinde kontrol altına alındığını ifade eden Ketmen, soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.




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