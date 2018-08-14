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14 Ağustos 2018 22:07

Amanoslar’da orman yangını

Hatay’ın Hassa ilçesi Amanos Dağları kırsalında çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Amanoslar’da orman yangını

14 Ağustos 2018 22:07


Amanos Dağları eteklerinde kaçak avcıların kamp ateşinden kaynaklandığı tahmin edilen orman yangınına 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankı, 1 dozer, 3 tim, 3 teknik eleman, 1 yer ekibi ve 30 orman işçisi ile müdahale ediliyor.


Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangını söndürmek için havadan ve karadan ekiplerin özverili olarak çalıştığını, söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.


Yangında şu ana kadar 3 hektar alanın zarar gördüğünü ifade eden Ketmen, kaçak avcı kamp ateşinden kaynaklandığını tahmin ettikleri yangını, kısa süre içerisinde kontrol altına almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.




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