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05 Mayıs 2018 11:09

Amanoslardaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay’ın Arsuz ilçesi kırsalında 4 gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Amanoslardaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor

05 Mayıs 2018 11:09


Kale Mahallesi Amanos Dağlarındaki ormanlık alanda 4 gün önce çıkış nedeni belirlenemeyen yangını söndürmek için havadan ve karadan, 2 helikopter, 1 uçak, 2 kırıcı, 13 pikap, 46 arazöz, 16 su tankı, 21 dozer, 4 treyler ve 600 orman işçisi mücadele etti.


Zorlu arazi şartlarında yangını söndürmek için, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye, Gaziantep, Kırıkkale, Kilis, Niğde, Karaman, Konya, Ankara, Amasya, Hatay’dan orman ekipleri görev aldı.


Yaklaşık 100 hektar alanın zarar gördüğü orman yangını kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.


Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, 4 gündür gece gündüz demeden zorlu arazi şartlarında özverili bir şekilde çalışan tüm orman ekiplerine etti.




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