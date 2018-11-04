"Ambulans Ali" görenleri şaşırtıyor

Hatay'da "Ambulans Ali" olarak tanınan Ali Bozoğlan'ın ağzıyla siren sesi çıkarması görenleri şaşırtıyor.

48 yaşındaki Ali Bozoğlan, çıkardığı siren sesiyle şaşırtıyor. Bozoğlan, 12 yıldır siren sesini çıkardığını ve bu sesin Allah vergisi olduğunu ifade ederek, “Trafiğin akışını hızlandırmak için genellikle emniyet teşkilatının fazla açmadığı yolları ben daha hızlı şekilde açıyorum. Çünkü farklı bir ses olduğu için insanlar, mesela aracını park eden sesi duyunca hemen telaşlanıp arabayı çalıştırıp devam ediyorlar. Sıkışan trafikte akışı hızlandırıyorum. Çoğu emniyet mensubu diyor bana, 'Bizim açamadığımız yolları açıyorsun' diye teşekkür eden de var bu konuda. Bazı insanların da yorumları çok ters oluyor. Onları Allah'a havale ediyorum. Benim çıkardığım ses Allah vergisi. Herkese nasip etmez, bu Allah'ın verdiği bir sestir" dedi.

Çıkardığı siren sesinin yaklaşık 500 metrelik mesafeden rahatlıkla duyulabildiğini söyleyen Ali Bozoğlan, “Benim sesimin azami menzili bin metre, tesir menzili 500. Ses duyma oranı bin metreye hissedilir, 500 metrede herkes duyar, havaya karşı 350 metre sesim gider. Tesiri menzili yani duyma oranı havada 150 metredir. İsteyen ölçtürebilir, ben ölçtürmüşüm. Ve bütün insanlar da denesin yapamazlar" diye konuştu.