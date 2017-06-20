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20 Haziran 2017 11:36

Amik Ovası’nda kavun hasadı başladı

Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden Amik Ovası’nda kavun hasadına başlandı.

Amik Ovası’nda kavun hasadı başladı

20 Haziran 2017 11:36

Ovada yetişen kavun, şeker oranı, tadı ve kendine has kokusuyla tüketicinin beğenisini topluyor.


Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yetiştirilen kavunları toplamak için erken saatte tarlaların yolunu tutan genç, yaşlı, kadın, erkek birçok işçi, öğleye kadar çalışarak 40 lira ücret alıyor. Kavun toplama işi, ülkelerindeki olaylardan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde kalan Suriyeliler için de ekmek kapısı oluyor.


Amik Ovası’nda bin 500 dönüm kavun eken bölge çiftçilerinden Hüseyin Bağlar, günde 70-80 ton civarında kavun topladığını belirterek, kavun fiyatının gerçek manada üreticiye ve tüketiciye yansımadığını, aradaki komisyonculara ve büyük marketlere yansıdığını söyledi. Bağlar, “Kavun fiyatları borsa gibi. Dün kilosunu 1 liraya sattığımız kavunu bugün 50 kuruşa satıyoruz. Kavunun fazla dayanma gücü olmadığı için kısa sürede elden çıkarmak zorunda kalıyoruz. Büyük zorluklarla ve ağır işçilikten sonra kavun yetiştikten sonra mağduriyetin kavun üreticisi ve kavun tüketicisi vatandaşlar oluyor. Kar amaçlı para aradaki komisyoncu ve büyük tüccarlara yarıyor" dedi.




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