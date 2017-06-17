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17 Haziran 2017 12:23

Amik ovasında pamuk ve buğday, yerini meyve bahçelerine bırakıyor

Hatay’ın Amik ovasında yıllarca ekimi yapılan pamuk, buğday ve mısırda, girdi maliyetlerinin yüksek olması bölge çiftçisini yeni arayışa yönlendirdi.

Amik ovasında pamuk ve buğday, yerini meyve bahçelerine bırakıyor

17 Haziran 2017 12:23


Daha önce buğday ve pamuk ağırlıklı tarım yapan Amik ovası çiftçisinin son yıllarda alternatif ürüne yönelerek meyve yetiştiriciliğine başladı. Ovada meyve ağaçları hızla boy vermeye başladı.


Tarım Bakanlığının teşvikiyle birçok meyve çeşidi, bölgede ilk kez ekilirken bunlardan kayısı, nektarın, elma, erik, üzüm, nar gibi yaklaşık 10 çeşidi meyve vermeye başladı. Ovada şimdilerde hasadına başlanan meyveler üreticinin yüzünü güldürüyor.


Bölge çiftçilerinden Aysel Deletioğlu, bölgede alternatif ürüne yöneldiklerini, Tarım Bakanlığına bağlı Tarım İşletmelerinden kiraladığı 6 bin 500 dönüm araziye meyve ektiklerini söyledi. Ürünlerin rekoltesi ve fiyatlarından memnun olduklarını ifade eden Deletioğlu, "Yetiştirdiğimiz ürünleri iç piyasanın yansıra Avrupa ve orta doğuya ihraç ediyoruz. Bölgede 6 ay ile 9 ay arasında değişen zaman diliminde yaklaşık bin 200 işçiye iş imkânı sağlıyoruz”dedi.



işçi de memnun


Bölgede Tarım işçiliği yapan yöre halkı, daha önceleri pamuk tarlalarında zor şartlarda çalıştıklarını ama bölge çiftçisi son zamanlarda alternatif ürüne yönelmesiyle kendilerine sunulan iş imkanından memnun olduklarını ifade ettiler.




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