Amik Ovası’nda soğan hasadı

Kırıkhan’da çiftçilik yapan Mustafa Dural, soğan hasadının yaklaşık 4-5 gün önce başladığını belirterek, “Çiftçi olarak soğandan kazanıyor muyuz? Kazanmıyoruz. Çünkü arz-talep meselesi. Kaldı ki bizim bölgede Reyhanlı bölgesinde yetişen en iyi soğan bizim bölgemizde yetişmektedir. Biz her sene ortalama 200-250 dekara yakın soğan ekmekteyiz. Malın pazarlama kısmında biz bölgemize gelen tüccar tonaj olarak tahmini 5-6-7 ton arası almakta. Şimdi şöyle bir durum var, her sene soğan yetiştiriyoruz ama istediğimiz fiyatlara satamıyoruz. Aksine bu sene çok iyi soğan yetiştirmemize rağmen iyi fiyatlara soğan satıyoruz” dedi.

Çiftçi Dural, soğanın kilosunun şuan 1.80-2 TL civarı olduğunu, dönüm bazında düşünüldüğü zaman 4-5 bin civarı satış söz konusu olduğunun altını çizerek, “Çiftçi olarak bu işten memnunuz. Yani ekmeye devam edeceğiz. Tabi çok meşakkatli zor bir iş. Aralık 1 gibi başlayıp Haziran’ın 7-8’i 6-7 aylık bir yetiştirme dönemi. Dönem içerisinde tabi işçi ile içerisindeki otlarla mücadele bunun yanında yabancı hastalıklarla mücadele konusunda baya yoğun çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki senelerde aynı şekilde olur. Yetiştiririz, emeğimizin karşılığını alırız” ifadelerini kullandı.