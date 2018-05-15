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15 Mayıs 2018 22:57

Anadolu’nun ilk camisinde teravih namazı kılındı

Anadolu’nun ilk camisi olan Hatay Habib-i Neccar Camisi’nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Anadolu’nun ilk camisinde teravih namazı kılındı

15 Mayıs 2018 22:57


Anadolu’nun ilk camisi olan Hatay Habib-i Neccar Camisinde Ramazan Ay’ının ilk teravih namazı kılındı. Hatay’da 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar camilere akın etti. Hz. İsa’nın iki havarisi olan Yahya ve Yunus ile Habibi-i Neccar’ın mezarlarını bulunan tarihi camide teravih namazını farklı bir mekanda kılmak isteyenlere ev sahipliği yaptı.


Teravih namazı öncesi Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu yaptığı açıklamada, Habib-i Neccar Hazretleri, İsa aleyhisselama iman eden bir insan olduğunu ifade ederek, "Biz, İsa aleyhisselama iman eden, inancı uğrunda şehit olan bir zatın adını kendi camimize vermişiz. Böylece, Habib-i Neccar hazretleri de Antakya’mızda birliğin, beraberliğin, sevginin, hoşgörünün sembolü olmuştur" dedi.


Müftü Kavillioğlu, ayrıca İsrail’in Filistin’e yaptığını saldırıyı kınadığını belirtti.


Türkiye Diyanet Vakfı 2. Başkanı İlyas Serenli tarafından hadisi şeriflerden bölümler okunarak ramazan ayı hakkında vaaz verildi. Vatandaş ilk teravih namazını kılarak dua etti.




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