Anamur'da gördü Reyhanlı'da ekti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir üretici ekimini yaptığı çileğin diğer çiftçilere örnek olmasını istedi.

İlçenin Fevzipaşa Mahallesi'nde 6 dekarlık alana çilek ekimi yapan üretici Mahmut Durmuşoğlu, ovanın toprağının bereketli olduğunu belirterek, Anamur'da gördüğü ve beğendiği çilek ekimini Reyhanlı'ya getirdiğini söyledi.

İlk denemesini 6 dekarlık alanda gerçekleştirdiğini söyleyen üretici Durmuşoğlu, “Ovamızın toprakları oldukça bereketli. Yaklaşık 40 bin TL masrafla hazırladığım 6 dekarda örtü altı çilek yetiştirerek hem bölgemdeki üreticilere örnek olacağım ve hem de yaygınlaşmasını sağlayacağım. Aralık ayında mahsulünü bekliyorum. İnşallah hem ben kazanacağım ve hem de vatandaşlarımız kazanacak. Başarılı olacağıma inanıyorum” dedi.

Reyhanlı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de çilek ekili arazide denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çilek ekili alanda araziyi her türlü şartlara hazır hale getirdiklerini söyledi. Yabancı otların sürekli kontrol edildiğini ve gerekli temizliğin yapıldığını belirten yetkililer, çileğin 2 aya kadar yetişeceğini hasadının yapılacağını kaydetti.