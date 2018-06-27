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27 Haziran 2018 11:30

Anestezi uzmanı hastanedeki odasında ölü bulundu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Anestezi Uzmanı Dr.

Anestezi uzmanı hastanedeki odasında ölü bulundu

27 Haziran 2018 11:30

Mehmet Cesur hastanedeki odasında ölü bulundu.


Edinilen bilgilere göre, İskenderun Devlet Hastanesinde görev yapan Dr. Mehmet Cesur’un sabah kapısının kilitli olmasından şüphelenen çalışma arkadaşları, kapının üst bölmesinden içeri girince genç doktorun cansız bedeniyle karşılaştı. Hastanenin güvenlik görevlileri ile birlikte acil müdahale odasına getirilen Cesur, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Cesur’un vücudunda darp izinin olmadığı, sol kolunda enjektör kaynaklı olabilecek kan olduğu iddia edildi. Odada bulunan 3 enjektörden birinin yarı dolu olduğu, odanın dağınık ve içeriden kilitli olması nedeniyle Dr. Mehmet Cesur’un intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.


Cesur’un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.


Savcılık olay hakkında soruşturma başlattı.




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