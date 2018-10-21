Angus yüklü geminin bekleyişi sürüyor

Ekim ayı başında 5 bin 391 büyükbaş hayvanla İzmir Alsancak Limanı'na yanaşan ve yasal prosedürlerinin tamamlanamaması nedeniyle hayvanları indiremeden limandan ayrılarak İskenderun Körfezi'ne demir atan 'Julia Ak' isimli gemi bekleyişini sürdürüyor.

Brezilya'dan yola çıkan ve çeşitli ülkelerden ithal edilen 5 bin 391 büyükbaş hayvan taşıyan gemi, 2 Ekim'de İzmir Alsancak Limanı'na yanaştı. 106 metre uzunluğunda olan 'Julia AK' isimli gemide, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Güney Amerika ülkelerinden ithal edilen angus cinsi sığırların olduğu belirtildi.

Arsuz'un Konacık açıklarında demirleyen gemide hayvanların yem stokunun bitmesi üzerine yaklaşık 50 ton yem gemiye gönderildi. Hatay Valiliği ve İskenderun ilçe Kaymakamlığı koordinasyonunda, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından da geminin takibi sürüyor.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, konuyla ilgili bakanlıkla yaptığı görüşmeler sonucunda, geminin İskenderun Körfezi'ne alınmayacağını ve hayvanların İskenderun Limanı'ndan tahliye edilmeyeceğini belirtti.