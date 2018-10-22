Anguslar İskenderun Limanı'ndan tahliye ediliyor

Ekim ayı başında 5 bin 391 büyükbaş hayvanla İzmir Alsancak Limanı'na yanaşan ve yasal prosedürlerinin tamamlanamaması nedeniyle hayvanları indiremeden limandan ayrılarak İskenderun Körfezi'ne demir atan ve sabah saatlerinde İskenderun Limanına yanaşan 'Julia AK' isimli gemiden anguslar tahliye ediliyor.

Brezilya'dan yola çıkan ve çeşitli ülkelerden ithal edilen 5 bin 391 angus cinsi sığır taşıyan 'Julia AK' isimli gemi, 2 Ekim'de İzmir Alsancak Limanı'na yanaştı. Yasal prosedürler tamamlanamadığı için anguslar iki hafta boyunca Alsancak Limanı'ndaki gemide bekletildikten sonra İskenderun'a doğru yola çıktı. 2 gün önce İskenderun Limanı açıklarına gelerek, Konacık Balıkçı Barınağı açıklarına demirleyen gemide hayvanların yem stokunun bitmesi üzerine yaklaşık 50 ton yem gemiye gönderildi.

İskenderun Limanı'nda verilen iznin ardından anguslar tırlara yüklenerek tahliye edilmeye başlandı.

Angusların Et ve Balık Kurumu aracılığı ile getirilip yurt içindeki besi çiftliklerine dağıtılacağı belirtildi.