Türkiye’de ilk olarak 3 Mart 1982’de kullanılan ve tüm şehirlerde halkın işlek olduğu cadde ve sokaklara kurulan ankesörlü telefonlar tarihe karışıyor.

Bir zamanlar önünde uzun kuyrukların oluştuğu ankesörlü telefonlar gelişen teknolojiyle birlikte neredeyse kullanılmaz hale geldi.

Eskiden herkesin cebinde acil durumlar için jeton, telefon kartı gibi ankesörlü telefonlardan iletişimi sağlayacak ödeme aracı bulunurken, şimdi bunların yerini cep telefonu aldı.

PTT Antakya Merkez Müdürü Ahmet Demir, ankesörlü telefon kartlarının cep telefonlarının artması sonucunda satışlarının düştüğünü söyledi.

Türk Telekom’un 1995 yılında PTT’den ayrıldığını kaydeden Doğru, “Ankesörler Türk Telekom’a ait. 1995’te PTT’den ayrıldı. Ankesörlü telefon kartlarının cep telefonlarının artması ile satışları düştü. Daha çok anlık işlerde, kişinin telefonu yanında değilse, telefonunun şarjı bitmişse o anlarda satışlar oluyor. Onun dışında kart satışları eskiye nazaran yok denecek kadar azaldı. Daha önceden klasik ankesör kartları vardı. Bunlar çipli kartlara dönüştürüldü. Halen bunlar mevcut. Bunların dışında özel telekomünikasyon firmalarının çıkardığı şifreli kartlar var. Onlar daha çok yurt dışı aramalarda tercih ediliyor” dedi.