Uluslararası Açık Kyokushin Şampiyonası’na katılan Kırıkhan Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Milli Takım Sporcusu Ukrayna asıllı Anna Çelik, Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrasya birinciliği elde etti.

Kırıkhan Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 2. Uluslararası Açık Kyokushin Şampiyonasına 12 sporcu ile katılıp, kazandıkları 11 kupa ile ilçeye döndüler. Takımın antrenörü Ali Çeltik, 12 ülkeden katılım sağlanan 2. Uluslararası Açık Kyokushin Şampiyonasında, Türkiye’den 150, Kırıkhan’dan 12 milli sporcu katıldığını söyleyerek, “Müsabakalar sonucunda sporcularımız 3 birincilik, 3 ikincilik ve 5 üçüncülük elde ederken bir sporcumuz ise elendi. Kulübümüz adına yarışan Ukrayna asıllı fakat şu anda Türk vatandaşı olan 2013’den bu yana bu sporu yapan Anna Çelik adındaki öğrencimiz iki defa Türkiye şampiyonasına katılıp ikide iki yapıp Türkiye şampiyonu olup en son ki uluslararası şampiyonada da Türk milli takımızın adına çıkıp Avrasya birincisi olarak göğsümüzü kabartmıştır” dedi.

Antrenör Çeltik, Ukrayna asıllı Çelik’in Ukrayna değil Türk milli takımını seçtiği için ve Türkiye Cumhuriyeti adına yarıştığı için teşekkür ettiğini belirtti.

17 yaşındaki şampiyon Anna Çelik, Kyokushin karateye 10 yaşında başladığını ifade ederek, “Şimdiye kadar iki Türkiye Şampiyonası’na katıldım. İki defa Türkiye birinciliği elde ettim. Uluslararası yapılan Avrasya Şampiyonası’na katılarak birincilik elde etim. Türk milli takımında yarıştığım için ve ülkemi temsil ettiğim için gurur duyuyorum” diye konuştu.

Çelik, kendisine katkı sağlayan antrenörüne, Kırıkhan belediye başkanına ve kaymakamına teşekkür ettiğini belirtti.