Antakya MYO' da fotoğraf konulu söyleşi gerçekleştirildi

Antakya Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi olan ve seminerin moderatörlüğünü yapan Fırat Ata tarafından organize edilen programa, çok sayıda öğretim görevlisi ve Basın-Yayıncılık programı öğrencileri katıldı.

Antakya Meslek konferans salonunda gerçekleşen söyleşi programında konuşma yapan fotoğraf sanatçısı Meriç Aktar, 7 yıl önce başladığı fotoğrafçılık hayatında her geçen gün kendini geliştirdiğini ve çektiği fotoğrafların uluslararası mecralarda yayınlandığını belirtti.

Özellikle doğa manzaralı fotoğraflarının, National Geographic'de kabul gördüğünü ve çektiği fotoğraflardan dolayı ödüller aldığını ifade eden Aktar, sözlerine şöyle devam etti: “Samandağ ilçesinde bir okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Fotoğraf çekmeye 7 yıl önce başladım. Başlarda amatörce yaptığım fotoğraf işini her geçen gün daha da ileriye taşıdım. Bu konuda eğitimler aldım ve Anadolu Üniversitesi fotoğrafçılık bölümünden mezun oldum" dedi.

Fotoğrafın bir sanat olduğuna vurgu yapan Aktar, iyi çekilmiş bir fotoğrafın kişiye hem maddi hem de manevi olarak büyük katkılar sunduğunu söyledi.

Fotoğrafta mutlaka bir insan objesinin olması gerektiğini savunan Aktar, slayt eşliğinde sıraladığı fotoğraflarının özelliklerinden bahsederek, “Çektiğiniz her fotoğrafın bir anlamı olması gerekiyor ve o fotoğrafı en güzel şekilde çekmek için çaba göstermelisiniz. Nasıl ki başarı tesadüfen olmuyorsa, iyi fotoğrafı yakalamakta emek gerektiriyor. Fotoğraf çekerken şansı da yanınıza alırsanız mükemmel eserler çıkarabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

Doğada kişiye ait çekilecek fotoğraflarda, mutlaka izin alınması gerektiğini de söyleyen Aktar, fotoğrafın uluslararası düzeyde yayınlanması için yazılı izne bile ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Fotoğraflarında bazen düzenleme/efekt programı kullandığını söyleyen Aktar, bu konu ile ilgili şunları söyledi: “Öncelikle fotoğrafı iyi çekmelisiniz, iyi bakmalısınız. Bakmakla görmek arasında bir fark olduğunun bilincinde olmalısınız. Fotoğraf düzenleyicileriyle kötü fotoğrafı iyi yapamazsınız fakat iyi bir fotoğrafı mükemmel bir hale getirebilirsiniz. Bu yüzden önce iyi fotoğraf çekmelisiniz.”

Meriç Aktar, seminerde öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Program sonunda, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulu müdürü Prof.Dr. Soner Soylu, fotoğraf sanatçısı Meriç Aktar'a katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.