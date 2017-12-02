Antakya tarihi, yakma resimle hayat buluyor

Eski Antakya sokaklarındaki atölyesinde Osmanlı motiflerinden tarihi mozaiklere kadar bir çok eseri ahşap yakma tekniği ile yeniden canlandıran Hüseyin Bilgin, bir yandan da bu sanat dalını özellikle genç kursiyerlere öğretmeye çalışıyor.

Resimlerinde boya ve kalem yerine havya kullanan Hüseyin Bilgin, ahşabı yakarak yaptığı resimlerle görenleri şaşırtıyor.

Düzgün kesilmiş ağaçların üzerine yakarak yapacağı resimlerin genel hatlarını çizen Bilgin, daha sonra çizdiği yerleri yakarak tonlama yapıyor. Fotoğrafı andıran resimler kendine hayran bırakıyor.

Yakma resim ustası Hüseyin Bilgin, bu sanata resim öğretmenin sayesinde başladığını söyledi.

Bilgin, öğretmeninin teknik olarak gösterdiğini onların geliştirdiğini belirterek, “Mesleğe 2004 yılında başladım. Aslında üniversiteye hazırlanırken başladım. Bir resim öğretmenim sayesinde başladım. Teknik olarak gösterdi biz geliştirerek, çalışarak şu anki durumuna getirdik. O dönemlerde süsleme amaçlı kullandığımız şey şimdi yavaş yavaş resimsel olarak yakmayı kullanmaya başladık. Konu olarak genelde Antakya temalarını kullanıyorum ama onun yanında figüratif, kendime özgü bazı çalışmalarda var. Ama genelde memleketimiz, Antakya’mızın tüm Hatay’ın yöresel mekanlarına çalışıyoruz” dedi.

Bilgin, kurs almak isteyenlerin çok istekli olduğunu kaydederek, “Öğrencilerimiz son zamanlarda özellikle inanılmaz bir istekleri var yakma tekniğine karşı. Çok merak ediyorlar. Kara kalemle yağlı boya ile yapılan şeyin yakma ile nasıl yapıldığını çok merak ediyorlar. Ve onu gördükleri zaman zaten bir daha eline alan bırakamıyor” ifadesini kullandı.

Bilgin, yakma resimin zor ve kolay yönlerinin olduğunu ancak hata kabul etmediğini belirtti. Yakma resimde hata yapıldığı zaman baştan başlamak gerektiğine dikkat çeken Bilgin, “Aslında kolay yönleri de var, zor yönleri de var. En zor yönünü söyleyecek olursak hata kabul etmemesi. Kara kalemde siliyorsunuz hata yaptığınızda ama bu teknikte öyle bir şansınız yok. Yanlış yaparsanız bozulabiliyor bazen. Baştan da başlama durumunuz olabiliyor” şeklinde konuştu.

Genellikle Antakya tarihini resmettiklerini kaydeden Bilgin, şunları söyledi:

“Genellikle yaşadığımız şehir, yaşadığımız mekanla ilgili çünkü bize bırakılan bir miras var Antakya’da ve kültürel anlamda. Onu resmetmeye çalışıyoruz özellikle de eski dönemlerdeki halleri bizi çok cezbediyor. Ve insanlarda bunları çok merak ediyor. Ve bizde buna yönelik ağırlığımızı buna verdik. Onun dışında figüratif çalışmalarımızda var. Dikkatimizi çeken, insanlara göstermek istediğimiz, mesaj içerikli bazı çalışmalarımızda var”

Bilgin, yakma resim sanatını öğrenmek isteyenler verdiği bilgi de en önemli kuralın sabırlı olunmasının altını çizerek, “Bu tekniği, bu sanatı merak ediyorlarsa sabırla üzerine gitmeleri gerekiyor ve bu işi bilen kişiden öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü evde makineyi alıp ben yaparım ben girişirim demekle bu teknik ilerlemiyor” hatırlatmasında bulundu.