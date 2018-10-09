Antakya'da asayiş denetimi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından akşam saatlerinde merkez ilçe Antakya'nın Altınçay, Esentepe ve Çekmece mahallelerinde genel asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Asayiş polis ekipleri ve 'gece kartalları' olarak bilinen çarşı-mahalle bekçileri 20.00 ile 22.30 saatleri arasında Altınçay, Esentepe ve Çekmece mahallelerinde genel asayiş denetimi gerçekleştirdi. 3 mahallede gerçekleştirilen denetimlere 150 emniyet personeli, 25 ekip ve 56 çarşı-mahalle bekçisi katıldı. Denetim uygulamalarında 620 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Araç kontrol denetimlerinde ise 121 araç kontrol edilirken, 5 araç trafikten men edildi.