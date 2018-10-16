Antakya'da bir ev kundaklandı, ev sahibi eşinden şüphelendi

Hatay'da bir ev kimliği belirlemeyen bir şahıs tarafından ateşe verilirken, ev sahibi olayı eşinin yaptığını iddia etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Merkez İlçe Antakya'nın Kuyulu Mahallesi'nde meydana geldi. Seda B.'ye ait evden çıkan dumanları gören komşuları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, dar sokakları aşarak yangına müdahalede bulundu. Kundaklama sırasında evde kimsenin olmaması olası faciayı önlerken, evin kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildiği iddia edildi.

Olayın kundaklama vakası olduğunu ifade eden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Çavuşu Kazım Başıbüyük, evin birileri tarafından yakıldığını söyledi. Başıbüyük, “Biz ihbar geldikten yaklaşık 5 dakika sonra olay yerine yetiştik. Olay neticesinde evin birileri tarafından yakıldığını, yatak odası kısmının yakıldığına dair kanıya vardık. Ekiplerimiz yaklaşık 10 dakikalık süre içerisinde yangını söndürdüler” dedi.

Daha sonra olay yerine gelen ev sahibi Seda B.'nin ifadesi evinin önünde polis ekipleri tarafından alındı. Kundaklamayı eşinin yaptığını iddia eden Seda B., şikayette bulunmak ve ifade vermek üzere karakola götürüldü.