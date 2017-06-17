Tesisin yanında oluşturulan ahşap kurutma makinesi ile de yaş olarak gelen odunlarının ısıtılarak üretime daha çabuk yetiştirilmesinin sağlanacağı bildirildi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği finansal desteği ile gerçekleştirilen ANMAGEP Projesi, 7 milyon TL’lik hibe desteği gerçekleştirildi. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimleriyle oluşturulan proje kapsamındaki tesisin, sadece Hatay Mobilyacılığı için değil Türkiye’de mobilyacılık sektörü içinde de bir yapı taşı görevi görmesi bekleniyor. Kurulan tesis sayesinde mobilyacılığın rekabet gücünün artacağı, markalaşma konusunda çok hızlı mesafeler alınacağı kaydedildi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Başkanı Hikmet Çinçin, oluşturulan Antakya Mobilyacılığını Geliştirme Projesi (ANMOGEP) Ortak Kullanım Tesisi’ni, Antakya Mobilyacılığını Geliştirme Merkezi adı altında oluşturduklarını söyledi. 4 bin 500 m2 kapalı alan, içinde 20 tane son teknoloji ürünü makinelerle özellikle el mobilyası, el oyma mobilyasında kullanılacak tezgahların yardımı ile aynı çatı altında Hatay mobilyacılığına, Hatay’daki mobilya üreticilerine hizmet verileceğini söyledi.

Çinçin, 100 Bin Euro’ya yakın değerde olan makine ekipmanlarını, orta ölçekli ve küçük ölçekli kobilerin almasının mümkün olmadığından dolayı projeyi hayata geçirdiklerini kaydederek, “Bu makineleri alamayan KOBİ’lere hizmet vereceğiz. Hatta bu makineye sahip olan ancak fazla sipariş almış büyük işletmelerimize de hizmet vereceğiz. Bu çatı altında markalaşma eğitimleri, eğitim, mobilyacılığa dönük bir çok faaliyet yapmak mümkün. Çok güzel bir bina, ben en başta Mehmet Ali Kanlı’ya teşekkür ediyorum. Gerçekten en ciddi sorunumuz arsaydı yeni sanayi içerisinde caminin yanındaki arsayı hemen bize tahsis etti. Ve böyle güzel bir merkezi biz Hatay Mobilyacılığına kazandırma şansı bulduk. 7 milyon yedi yüz Euro’yu buldu hibe. Bunun yanında Antakya Ticaret ve Sanayi Odası olarak da 2 milyonun üzerinde bir para harcadık. Son durum 20 makinenin 16’sı fiilen gelmiş durumda ancak kuruluş aşamasındalar, eğitim aşamasındalar. 3-4 makine üretime başladı. işte bir iki ay içerisinde bütün makine aksamı gelip bu hizmeti artık tamamen verebilecek seviyeye geleceğiz. Hatay esnafına, Hatay mobilya sektörüne şimdiden hayırlı olsun diyorum” dedi.