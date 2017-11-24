Antakya’da yanan yerler öğretmenlerin fidanlarıyla yeşerecek

Antakya İlçesi Gülderen-Karlısu mevkisinde 2013 yılında yaşanan orman yangınları nedeniyle yapılan ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 50 hektar alana kızılçam ve fıstıkçamından oluşan 150 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte konuşan Hatay Vali Yardımcısı Bilal Ölmez, Hatay’da görev yapan öğretmen sayısının 18 bin 992 olduğunu ve her biri adına fidan dikileceğini söyledi.

Antakya Orman İşletme Müdürü Ömer Gökmen İnal ise, "Bu alan bizim 2013 yılında yangın geçirmiş bir alanımız. Zamanla dikimlerle çalışmalarımız devam ediyor. Bu alana özellikle kızılçam ile fıstık çamı dikiyoruz. Fıstık Çamı dikme amacımız gelir getirmek, kozalağından faydalanmak, köylümüze gelir sağlamak" dedi.