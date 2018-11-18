Antakya'nın dar sokaklarında çöpler ‘eşeklerle' toplanıyor

Antakya'da çöp arabasının giremediği tarihi ve dar sokaklarda çöpler eşekler aracılığıyla toplanıyor.

Antakya'nın doğu yakasındaki dar ve dik sokaklı 15 mahallede çöpler 3 eşekle toplanıyor. Antakya Belediyesi tarafından uzun yıllardır devam eden uygulamada çalıştırılan eşeklerin sağlık güvenceleri, ikramiyeleri ve doğum izinleri bulunuyor. Haftada bir gün istirahat için izin kullanan eşekler, motorlu araçların giremediği dar sokaklarda biriken çöplerin toplanmasında kullanılıyor. 5 saatte 15 mahallenin dar sokaklarının çöplerini toplayan eşeklerin mesaisi her gün saat 21.00'de başlayıp, saat 02.00'de sona eriyor. Antakya Belediyesinin bünyesinde çalıştırılan eşeklerin bakımları da temizlik elemanları tarafından yapılıyor.

23 yıldır eşeklerle çöp toplayan Antakya Belediyesi temizlik personellerinden Hasan Köseli, Antakya'nın dar sokaklarını eşekler yardımıyla temizlediklerini söyledi. Antakyalılara daha güzel hizmet vermek için çabaladıklarını ifade eden Köseli, “Antakya Belediyesinin bizlere verdiği merkeplerle (eşek) çöp taşıyoruz. Saat 21.00 ile 02.00 arasında vatandaşlarımıza temiz bir çevre için hizmet veriyor, Antakya'nın dar sokaklarını temizliyoruz. Arabanın girmediği, triportörün girmediği yerlerde eşeklerle güzelce bir temizlik yapıyoruz. Halkımıza daha güzel hizmet verebilme çabasındayız” dedi.