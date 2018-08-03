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03 Ağustos 2018 22:18

Araç akülerinden uyuşturucu hap fışkırdı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde araç akülerinin içerisine zulalanmış 78 bin 300 adet ’captagon’ hap ele geçirildiAlınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kırıkhan ilçesinde belirledikleri bir adrese operasyon düzenledi.

Araç akülerinden uyuşturucu hap fışkırdı

03 Ağustos 2018 22:18

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde araç akülerinin içerisine zulalanmış 78 bin 300 adet ’captagon’ hap ele geçirildi


Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kırıkhan ilçesinde belirledikleri bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, evde ve adreste bulunan araç içerisinde araç akülerine zulalanmış 78 bin 300 adet ’captagon’ hap ele geçirildiği belirtildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan mahkemece tutuklandı.




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