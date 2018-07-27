Aracın motor bölümünde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki iş yerinden çıkan bir vatandaş, aracına binip çalıştıracağı sırada motordan kedi sesi duydu. Önce sesin dışarıdan geldiğini zanneden şahıs, daha sonra kedi sesinin aracının motor bölümünden geldiğini fark edince kediyi çıkarmak istedi. Ancak başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas İtfaiyesi kurtarma ekibi çalışmalarına başladı. Yavru kedinin araç motorunun alt kısmına sıkıştığını tespit eden ekipler, kriko ve takozlarla otomobili kaldırdı. Daha sonra bir itfaiye eri aracın altına girerek yavru kediye ulaşmaya çalıştı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmalarla yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu kedi hayvan barınağı yetkililerine teslim edildi.