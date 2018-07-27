Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 11:01

Aracın motor bölümünde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Hatay’ın Payas ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aracın motor bölümünde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

27 Temmuz 2018 11:01


Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki iş yerinden çıkan bir vatandaş, aracına binip çalıştıracağı sırada motordan kedi sesi duydu. Önce sesin dışarıdan geldiğini zanneden şahıs, daha sonra kedi sesinin aracının motor bölümünden geldiğini fark edince kediyi çıkarmak istedi. Ancak başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas İtfaiyesi kurtarma ekibi çalışmalarına başladı. Yavru kedinin araç motorunun alt kısmına sıkıştığını tespit eden ekipler, kriko ve takozlarla otomobili kaldırdı. Daha sonra bir itfaiye eri aracın altına girerek yavru kediye ulaşmaya çalıştı.


Yaklaşık yarım saat süren çalışmalarla yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.


Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu kedi hayvan barınağı yetkililerine teslim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç