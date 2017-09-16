Arakan’daki katliama tepki için pedal çevirecekler

Birecik yola çıkmadan önce üzerinde "Kirli Savaşa Karşıyız" yazan pankartı ve Türk bayrağı bulunan bisikletiyle Antakya Atatürk Parkına geldi. Burada yaptığı açıklamada, amaçlarının Arakan’daki Müslümanların çektiği zulme son verilmesine katkıda bulunmak olduğunu belirten Birecik, "Hatay’dan Gaziantep’e yaklaşık 200 km pedal çevireceğiz. Gaziantep’te bizleri bazı bisikletçi gruplar karşılayacak. İnşallah barışa bizlerin de katkısı olur”dedi.

Birecik ve Sönmez yaptıkları açıklamanın ardından Gaziantep’e gitmek üzere bisikletleriyle yola çıktılar.