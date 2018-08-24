Diğer
Kategoriler
24 Ağustos 2018 23:59

Arı kovanı yüklü kamyonet devrildi arılar etrafa saçıldı

Hatay’da arı kovanı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu arılar etrafa saçıldı.

Arı kovanı yüklü kamyonet devrildi arılar etrafa saçıldı

24 Ağustos 2018 23:59

Devrilen kamyonet içerisinde bulunan sürücü, arıların istilası nedeniyle uzun süre kurtarılamadı.


Kaza, Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da meydana geldi. Alınan bilgilere göre; çevre yolundan Yayladağı istikametine doğru seyir halindeki 31 K 5255 plakalı arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü Mehmet Bolat, hastane üst geçidini geçtiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazayı gören ve kamyonette bulunan yaralıyı çıkarmak isteyen vatandaşlar, yayılan arılar yüzünden araca yanaşamadı. Bölgeye 112 Acil Servis ekipleri yönlendirilirken, arıların dağılmasıyla Mehmet Bolat araç içinden çıkarıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Antakya Devlet Hastanesine sevk edilirken ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kazanın ardından alanda bulunan arı kovanlarını ve arıları 10’un üzerinde arıcı toplamaya çalıştı. Kovanların kaldırılmasının ardından devrilen kamyonet vatandaşlar tarafından düzeltildi. Kamyonetin çekici ile kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç