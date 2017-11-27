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27 Kasım 2017 12:06

Arıtma tesislerinin bakım ve ölçümleri düzenli yapılıyor

Hatay’daki arıtma tesislerinin bakım ve ölçümlerinin düzenli olarak yapıldığı bildirildi.

Arıtma tesislerinin bakım ve ölçümleri düzenli yapılıyor

27 Kasım 2017 12:06


Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nden (HATSU) yapılan açıklamaya göre, evsel ve katı atıkların sağlıklı bir şekilde arıtıldıktan sonra doğaya bırakılmasındaki süreçte en önemli etken olan arıtma tesislerinin bakım ve ölçüm çalışmaları düzenli olarak yapılıyor. Payas ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde bulunan 2 No’lu (tüten bacalar) ve İskenderun Karayılan Mahallesi’nde bulunan atıksu arıtma tesisinde yapılan kontroller sonucunda suyun daha temiz bir şekilde tahliye edildiği belirlendi.


Görüntü kirliliğini önlemek ve kötü kokuları ortadan kaldırmak amacıyla bakım, onarım ve yenileme çalışmaları aksatılmadan yapılıyor. Tesiste arıtılan suyun kapalı bir şekilde denize deşarjının yapılmasının sağlanması için daha önceden bir çalışma yapıldığını ve çevre kirliliğini önleyerek vatandaş odaklı hizmetleri gerçekleştirmek için mücadelenin devam ettiği belirtildi.




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