Diğer
Kategoriler
05 Ağustos 2018 14:27

Arsuz Karaağaçspor taraftarıyla buluştu

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Hatay’ı temsil eden Arsuz Karaağaçspor, yeni sezon öncesinde taraftarlarıyla buluştu.

Arsuz Karaağaçspor taraftarıyla buluştu

05 Ağustos 2018 14:27


Teknik Direktörlüğünü Mehmet Çetin, yardımcılıklarını ise İbrahim Aktay ile Ahmet Cançelik’in yaptığı Arsuz Karaağaçsporlu futbolcular sahaya çıkmadan önce kulüp yönetimi tarafından kurban kesildi, dualar edildi.


Fenerbahçeli İsmail Köybaşı ile Galatasaraylı Selçuk İnan’ın yetiştiği kulüp olan Arsuz Karaağaçspor’un başkanı Nevzat İnan yaptığı açıklamada, "Yeni sezon öncesinde Teknik Direktörümüz Mehmet Çetin’in verdiği raporlar doğrultusunda yönetim kurulu arkadaşlarımız ile birlikte titiz bir çalışmayla camiamıza yakışan bir ekip kurduk. Yeni sezonda bölgemiz spor sevenlerinin gözüne hoş gelen futbol sergilemeyi arzuluyoruz. Camiamızın desteğiyle 3. Ligi hedeflemekteyiz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç