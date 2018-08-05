Arsuz Karaağaçspor taraftarıyla buluştu

Teknik Direktörlüğünü Mehmet Çetin, yardımcılıklarını ise İbrahim Aktay ile Ahmet Cançelik’in yaptığı Arsuz Karaağaçsporlu futbolcular sahaya çıkmadan önce kulüp yönetimi tarafından kurban kesildi, dualar edildi.

Fenerbahçeli İsmail Köybaşı ile Galatasaraylı Selçuk İnan’ın yetiştiği kulüp olan Arsuz Karaağaçspor’un başkanı Nevzat İnan yaptığı açıklamada, "Yeni sezon öncesinde Teknik Direktörümüz Mehmet Çetin’in verdiği raporlar doğrultusunda yönetim kurulu arkadaşlarımız ile birlikte titiz bir çalışmayla camiamıza yakışan bir ekip kurduk. Yeni sezonda bölgemiz spor sevenlerinin gözüne hoş gelen futbol sergilemeyi arzuluyoruz. Camiamızın desteğiyle 3. Ligi hedeflemekteyiz" dedi.