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10 Temmuz 2018 21:04

Arsuz’da çıkan orman yangını söndürüldü

Hatay’ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Arsuz’da çıkan orman yangını söndürüldü

10 Temmuz 2018 21:04


Edinilen bilgiye göre, 5 dekar alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, Hatay’ın Arsuz ilçesi Kozaklı Mahallesi kırsalında meydana gelen orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti. Ketmen, 5 dekar alanda meydana gelen yangına 4 arasöz, 2 su tankı, 1 ilk müdahale aracı ile müdahale edilerek kısa sürede ekipler tarafından özverili çalışmalarla söndürüldüğünü söyledi.




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