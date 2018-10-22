Asi Nehri temizleniyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Asi Nehri'nde katı atık ve sümbülleri temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Dünyanın 5'inci ve Avrupa'nın 2'nci, Türkiye'nin de en büyük membran kapasiteli atık su arıtma tesisi ile temiz su deşarjı sağlanan Asi Nehri, Hatay Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla tertemiz hale getiriliyor.

Asi Nehri'nde katı atıkları ve su sümbüllerinin kent merkezinde oluşturduğu kirliliklerin önüne geçebilmek ve biriken atıkların kıyılarda oluşturabileceği kirlilikleri engellemek için katı atık tutucu bariyer ile temizleyen ekipler, Asi Nehri'ni temiz ve berrak görüntüsüne kavuşturmak için çaba sarfediyor.

Ekipler, nehir kenarında yabani otların oluşturduğu görüntü kirliliği ve akıntılarla biriken çöplerden kaynaklanan kokuların giderilmesi amacıyla çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizdi.