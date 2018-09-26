Asi Nehri'nde balıklar oksijen yetersizliğinden telef olmuş

Hatay'da, Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu Meydanköy'de telef olan on binlerce balığın ardından köyde yaşam normale dönüyor. Asi Nehri ve denizin içerisinde bulunan ölü balıklar rüzgarla beraber yok olurken kıyılara vuran balıklarsa kuruyarak yok oluyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinden geçerek Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde on binlerce balığın telef olmasıyla ilgili yapılan incelemelerde balıkların oksijen yetersizliğinden telef olduğu değerlendirildi. Balık ölümlerinin yaşandığı Meydanköy ve Tekebaşı Mahallerinde kıyıya vuran balıklar Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi personelleri tarafından toplandı. Göze çarpan ve kötü koku yayan balıklar, ekiplerin geniş kapsamlı çalışmaları sonucunda çuvallara konularak götürüldü. Asi Nehri kenarlarında bulunan ölü balıklar ise rüzgarın da etkisi ile su sümbüllerinin aralarına karıştı.

“Milli servet telef oldu”

Balık ölümlerinin katliamdan farkı olmadığını ifade eden Çöğürlü Mahalle Muhtarı Mehmet Doğru, sorumluların cezalandırılması gerektiğini söyledi. Doğru, “Bu balıkların ölümleriyle ilgili acımız çok büyük. Katliam gibi oldu. İlk kez böyle bir ölümlerle karşı karşıya kaldık. Bunun akarsudan veya neden kaynaklandığını öğrenmek bilgi edinmek ve sorumluların cezalandırılmasını devlet büyüklerimizden istiyoruz. Böyle katliamların bir daha yaşanmasını istemiyoruz” dedi.

Ölen on binlerce balığın milli servet olduğunu ifade eden Doğru, “İlgililerin daha duyarlı olup, gereken işlemleri yapmalarını arz ediyoruz, böyle katliamlar bir daha yaşanmasın” diye konuştu.

“Kanalizasyon ve fabrika atıkları neden oldu”

Amik Ovası'nın sulanması nedeniyle suların 6-7 ay verilmediğini ve kirlenen suyun bir anda verilmesiyle balıkların telef olduğunu ifade eden muhtar Doğru, “Balıkların ölümü kirli sudan kaynaklanıyor. Her yıl Amik Ovası'nı suladıkları zaman suyu 6-7 ay bırakmadıkları için kirli su geliyor. Kanalizasyon, fabrika atıkları, zeytin fabrikalarının akıntıları son dönemde onların dikkate alınmasını ve gerekli işlemlerin yapılmasını temenni ediyoruz” ifadesini kullandı.

Telef olan balıkların gün geçtikçe eridiklerini vurgulayan muhtar Doğru, “Telef olan balıklar şuan erimiş durumdalar. Kokudan geçilmiyor. Mahallelerde oluşan koku ve artı sivrisinekler de çoğaldı. Bunların da ilaçlatılması ve halkın temiz bir hava soluması için gerekli temizliklerin yapılmasını arz ediyoruz” açıklamalarında bulundu.