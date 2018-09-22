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Asi Nehri'nde binlerce ölü balık sahile vurdu

Hatay’ın Samandağ ilçesinden geçerek Akdeniz’e dökülen Asi Nehri’nde binlerce balık ölümleri görülmeye başlandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinden geçerek Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde binlerce balık ölümleri görülmeye başlandı.


Asi Nehrinin denize döküldüğü alanda binlerce ölü balık sahile vurdu. Meydan mevki'inde sahile vuran balıkları görenler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, balıkların ölüm nedenlerinin nehirde yayılma gösteren su sümbülü bitkisi veya atıklardan zehirlenerek olabileceğini belirterek konuyla ilgili araştırma yaptıklarını bildirdi.

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