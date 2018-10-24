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Asi Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Hatay’da Asi Nehri’nde alabora olan kayıktan düşerek kaybolan 16 yaşındaki Ferdi Karataş’ın cesedi bulundu.

Hatay'da Asi Nehri'nde alabora olan kayıktan düşerek kaybolan 16 yaşındaki Ferdi Karataş'ın cesedi bulundu.


Alınan bilgiye göre, 4 gün önce Samandağ ilçesi Çöğürlü mevkisinde akşam kayıkla balık tutmaya çıkan Ferdi Karataş ve yanında bulunan 2 arkadaşı, kayığın alabora olmasıyla nehre düştü. 16 yaşındaki Ferdi'nin akıntıya kapılan iki arkadaşı vatandaşlar tarafından kurtarılırken Ferdi Karataş'a ulaşılamadı. Ferdi için AFAD ekipleri tarafından arama başlatılırken, Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına bağlı dalgıçlar tarafından da 6 kilometrelik alanda yapılan çalışmalarda sonuç alınamadı.


İskenderun Sahil Güvenlik dalgıçları ve Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı sualtı arama ve kurtarma ekipleri, çalışmaların 4. gününde Ferdi Karataş'ın cesedine ulaştı. Karataş'ın cesedi Çöğürlü mevkisinde AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında bulundu.


Karataş'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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