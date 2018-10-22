Asi Nehri'ne düşen çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

Hatay'da Asi Nehri'nde alabora olan kayıktan düşerek kaybolan 16 yaşındaki çocuğun arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı Bağlı DEGAK 10 Özel Tim Komutanlığı Dalgıçları çalışmalarında Ferdi Karataş'a ulaşamadı.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesinde dün akşam saatlerinde Çöğürlü mevkisinde arkadaşlarıyla beraber kayıkla balık tutmaya çıkan Ferdi Karataş ve yanında bulunan 2 arkadaşı, kayığın alabora olmasıyla nehre düştü. 16 yaşındaki Ferdi ile beraber akıntıya kapılan iki arkadaş vatandaşlar tarafından kurtarılırken fakat Ferdi Karataş'a ulaşılamadı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan arama çalışmaları ilk olarak Samandağ Çevlik Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından droneler ve su altı robotlarıyla yapıldı. Aramalara daha sonra, Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı Bağlı DEGAK 10 Özel Tim Komutanlığı dalgıçları da katıldı.

Akşam saatlerine kadar süren arama çalışmalarda 6 kilometrelik alan tarandı ve herhangi bir ize rastlanmadı.

Ekipler arama çalışmalarına ara verdi. Arama faaliyetlerine yarın devam edilecek.