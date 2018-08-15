Asi Nehri’ne ilk temiz su verildi

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve HATSU tarafından gerçekleşen törenle birlikte ilk temiz sular Asi Nehri’yle buluşturuldu. Gerçekleşen törende konuşan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, bugün itibariyle artık Asi Nehri’nde temiz suların akacağını belirtti. İlk etapta 60-70 litre suyun Asi Nehri ile buluşturulacağını ifade eden Başkan Savaş, “Artık Asi’nin güzelliğinden, Asi’nin verimliliğinden ve Asi’nin bereketinden faydalanma zamanı. İşte o günün ilk adımını bugün atıyoruz. İlk etapta 60-70 litre kadar daha sonra 80-90’a kadar çıkacağız. 1,5 aya kadar da 200 litreye çıkacağız. Yani saniyede 200 litre, biz Asi’ye su vermiş olacağız” dedi.

Asi Nehri’nin 20 gün içerisinde dolacağını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, “Tabi biraz aşağından da takviye alacağız. Yani aşağından da saniyede 200 litre su alma kapasitemiz var. Dolana kadar böyle yapacağız. Dolduktan sonra da aşağından su almayı bırakacağız ve Asi Nehri’ne hep yukarıdan su vereceğiz” dedi.

Arıtma tesisleriyle birlikte çiftçinin de Asi Nehri sularından yararlanacağı müjdesini veren Lütfü Savaş, tesis sayesinde sularda bakteri olmadığını ifade etti. Başkan Savaş, “Normal şartlarda Asi’yi temiz suyla doldurduktan sonra suyumuz boşa gitmesin diye diğer geri kalan günlerde çiftçimizin kullanımına sunacağız. Çünkü bu su içinde bakteri içermediği için tarımsal sulamada da rahatlıkla kullanılabilen bir su. Şu anda Asi’de kullandığımız su, yukarıdan gelen dördüncü derecede kirlilikle akan suydu. Bugün bunun dışında 1200’lük büyük bir kanal yaptık Asi Nehri’ne akan bütün kirli suları bu kanalın içine verdik. Bir kısmını da kendi içerisinde çözüp direk arıtma tesisine verdik. Bunu yaz aylarında arıtma tesislerine direk vereceğiz, kışın da içine bırakacak bir şekilde bir mekanizma yaptık. O suların yüzde 90’ı mutfaktan gelen sular ve yağmur suları ama biz yine de Asi’ye akmasın diye bunu direk kanalizasyona ve arıtma tesisine veriyoruz. Yani şu anda bu akşamdan itibaren Asi’ye kirli akan su olmayacak. Burada başlatmış olduğumuz Asi’ye temiz su verme işlemi en geç 1,5 ay içerisinde maksimum seviyeye ulaşacak. Saniyede 200 litre, ayda yaklaşık 16-17 milyon litre Asi Nehri’ne su vereceğiz” açıklamalarında bulundu.