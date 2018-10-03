Aşık Feymani için vefa gecesi

Hatay Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ali Parlak, 5 Ekim'de Aşık Feymani'ye Antakya'da vefa gecesi düzenleneceklerini söyledi.

Başkan Parlak hayatta iken yazarları hatırlama yad etme, saygı gösterme etkinliği kapsamında bu yıl Aşık Feymani'yi kente davet ettiklerini belirterek unutulmaya yüz tutmuş aşıklık etkinliğini yeniden canlandırmak amacında olduklarını ifade etti.

5 Ekim Cuma günü yapılacak olan etkinliğin Antakya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceğini Hatay Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ali Parlak etkinlik ile ilgili bilgiler de verdi.

Hatay Şairler Yazarlar Derneği olarak yeni bir etkinliğe imza atacak olmanın mutluluğuyla hareket ettiğini söyleyen Ali Parlak, "Hayatta iken yazarlarımızı hatırlama yad etme, saygı gösterme etkinliğini yapıyoruz. Bugüne kadar yapılan vefa etkinlikleri vefa sahibi olduğumuz değerleri kaybedildikten sonra yapılıyor. Çukurova Aşık Feymani 5 Ekim Cuma günü Antakya'ya gelip vefa etkinliğiyle günümüzde unutulmaya yüz tutmuş aşıklık etkinliğini yeniden canlandırmak adına yöremizin Aşık Mustafa ile onları sahnede baş başa bırakacağız. Yöremizin şairleri ve Aşık Feymani'nin çırakları da bizlerle birlikte olacak” dedi.

Başkan Parlak Antakya Kültür Merkezi'nde 19:30'da yapılacak etkinliğe tüm Hatay halkını davet etti.