Aşırı yağmurdan okul bahçe duvarında kayma meydana geldi

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir okulun bahçesinde yaşanan küçük çaplı toprak kayması sonucu bahçe duvarı hasar gördü.

Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde bulunan Hz. Aişe İmam Hatip Lisesi’nin arka bahçe duvarının üst kısmında aşırı yağmurdan dolayı kayma meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen kaymada öğrencilerin okul bahçesinde olmaması olası bir yaralanmayı önledi. Olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri bölgede inceleme yaptı. İnceleme sonucunda okul yönetimine bilgi verildi.