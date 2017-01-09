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09 Ocak 2017 23:17

Aşırı yağmurdan okul bahçe duvarında kayma meydana geldi

Aşırı yağmurdan okul bahçe duvarında kayma meydana geldi

09 Ocak 2017 23:17

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir okulun bahçesinde yaşanan küçük çaplı toprak kayması sonucu bahçe duvarı hasar gördü.
Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde bulunan Hz. Aişe İmam Hatip Lisesi’nin arka bahçe duvarının üst kısmında aşırı yağmurdan dolayı kayma meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen kaymada öğrencilerin okul bahçesinde olmaması olası bir yaralanmayı önledi. Olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri bölgede inceleme yaptı. İnceleme sonucunda okul yönetimine bilgi verildi.



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