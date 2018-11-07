Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşamını sürdüren Suriyeli terzi, iş yerine astığı tabelayla Türkiye'ye teşekkür etti.

Suriye'nin başkenti Şam'da kendisine ait bir terzi atölyesi olduğunu belirten Muhammed Khaled Alhajeleh, iç savaş nedeniyle Türkiye'ye geldiğini söyledi. Dört yıldan bu yana Reyhanlı ilçesinde yaşayan ve terzilik yapan evli, 3 çocuk babası Suriyeli terzi Alhajeleh, diktiği her türlü elbiseleri de iş yerinde sergileyerek satışını yapıyor.

İç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelerek yerleşen Suriyelileri kucakladığı için Türkiye'ye teşekkür eden Muhammed Khaled Alhajeleh, "Savaş sırasında Suriye'yi terk eden milyonlarca insana kucak açan Türkiye'ye bizleri kabul ettiği için teşekkür etmek istedim. Üzerinde Türk bayrağı bulunan ‘herkes bizi reddederken siz kucak açtınız, herkes bizimle savaşırken bize destek oldunuz, kardeşlerimiz ve ailemiz oldunuz, bütün iyiliğiniz için çok teşekkür ederiz, iyiliğinizi unutmayacağız' yazısı yazdırarak tabelayı da iş yerimin girişine astım. Dünyada sadece Türkiye bizi kabul etti. Başka ülkeler bizi kabul etmedi. Bu yüzden de Türkiye'ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.