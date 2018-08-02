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02 Ağustos 2018 14:02

Aynı kitabı okuyarak sınavda birinci olan veli ve öğrencilere ödül

Hatay’ın Payas ilçesinde “PayaSTEM” tarafından düzenlenen kitap okuyarak sınavda birin olan veli ve öğrenciler ödüllendirildi.

Aynı kitabı okuyarak sınavda birinci olan veli ve öğrencilere ödül

02 Ağustos 2018 14:02


Okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla “PayaSTEM Okuyor, Kütüphaneleniyor” etkinliğinde çocuklarıyla aynı kitabı okuyarak yapılan sınavda tam not alarak bu ayın birincileri olan veli ve öğrencilere düzenlenen törenle ödülleri verildi.


Sokullu Mehmet Paşa Külliyesinde düzenlenen törende öğrenci ve velilere birincilik belgeleri ile hediyeleri Payas Belediye Başkanı Bekir Altan tarafından verildi. Başkan Altan, "Biz sıradan bir belediye değiliz, biz halkımıza dokunuyoruz. İlçemizde yaşayan halkımızın hayatlarını güzelleştirmek için çaba sarf ediyoruz. Durmadan çalışmaya, yeni projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.


Çocuklarıyla birlikte öğrencilik yıllarındaki sınav heyecanını tekrar yaşayarak mutlu olduklarını belirten aileler, evlatlarıyla güzel kaliteli bir zaman geçirip onların yaşantılarına sağladıkları katkının farkına vardıklarını dile getirdiler.




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