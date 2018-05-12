Milletimizin kahramanlık destanı dünya tarihine geçti" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Hatay’da toplam yatırım tutarı 22 milyar lirayı bulan hizmet ve tesislerin açılışını gerçekleştirdi. Antakya Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Bakan Eroğlu’nun konuşmasıyla devam etti. Bakan Eroğlu, Türkiye üzerinde oynanan oyunları en iyi bilen illerin Hatay ve Kilis olduğunu söyledi.

Bakan Eroğlu, hainlerin hedeflerinin başında Türkiye’yi işgal etmek, Türkiye’nin önünü kesmek ve bu milleti tamamen parçalayıp dağıtmak olduğunu belirterek, şöyle kaydetti:

"Türkiye üzerinde oynanan oyunları en iyi bilen iki ilimizden birisisiniz. Biri Hatay, biri de Kilis. Hedef çünkü Türkiye’yi işgal etmek. Türkiye’nin önünü kesip bu milleti tamamen parçalamak, dağıtmak, vatanı ele geçirmek. Ezanları susturmak için büyük bir plan var. Büyük bir plan. Büyük oyun. O oyunda bakın Suriye’yi ne hale getirdi. Daha sonra gezi hadiselerini çıkardılar ki Türkiye karışsın. Ama başta dünya lideri, siyasi deha Recep Tayyip Erdoğan var. Onları aşıverdik. İMF’ye 23,5 milyar dolar borcu ödedik mi? Paradan altı sıfır atabildik mi? İhracatımız arttı. 37 milyardan 165 milyara yükseldi. Türkiye baskıya rağmen büyüyüp en son yüzde 7,4 büyüyüp dünyanın en büyük büyümesini gerçekleştiren ülke. Ama biz bunu size borçluyuz. Çünkü siz Türkiye’de istikrar dediniz. Türkiye’nin önünü kesemediler."

Bu ülkede gizli şekilde 30 yıl hazırlanan FETÖ terör örgütünün gerçek yüzünü ve asıl hedefini 15 Temmuz’da gösterdiğine dikkat çeken Bakan Eroğlu, "15 Temmuz’da Türkiye’yi işgal ettirmek için, ele geçirmek için bayrağımızı indirmek için bir darbe girişiminde bulundular. Ama ben sizlerle gurur duyuyorum. Bütün millet darbeye karşı büyük bir yumruk vurdu. Özellikle bu milletimizin kahramanlık destanı var ya dünya tarihine bir kahramanlık destanı olarak geçti. Hakikaten nereye gitsem yurt içi mevkidaşlarımla karşılaşsam gurur duyuyorum. Çünkü başka bir kahramanlık destanı başka bir ülkeyi milleti yazamaz. AK Parti hükümeti öncesindeki hükümete bir bakın Türkiye nereden nereye gelmiş. Bize şimdi silahta vermiyorlar biliyor musun? F-35’leri veriyorlar mı paramızla. Ama bize paramızla vermeyen silahların binlerce tırla PKK, PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerine gönderiyorlar. Dolayısıyla ben Cenabı Allah’tan dua ediyorum. Yarabbi bu milletin bahtını açık eyle. 2023, 2053, 2071 hedeflerini gerçekleştirmek için yolumuzu aç, bahtımızı aç yarabbi diyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu ve beraberindekiler 22 milyar liralık yatırımların açılış butonuna bastı.

Kapalı Spor Salonu’ndaki programın ardından Bakan Eroğlu, Antakya Tarihi Uzun Çarşı’da esnaf ile sohbet etti, ardından ikram edilen Hatay’ın meşhur tatlısı künefeyi tattı.