Bakan Soylu’dan cami çıkışı çocuklara harçlık

Daha sonra vatandaşlara hitap eden Soylu, “Büyük bir gayret içerisindeyiz. Bu gayretin desteği ve takdiri milletimizdir. Bu gayretimiz bizi her zaman ileri doğru itmektedir” dedi.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Hatay, Adana, Kilis, Osmaniye, Gaziantep valileri, emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanlarının katılımıyla düzenlenen Amanos Zirvesi’ne katılan Bakan Soylu, daha sonra Nursan Merkez Camisi’nde cuma namazı kıldı.

“Gayretimiz bizi her zaman ileri itmekte”

Namaz çıkışı kendisini alkışlarla karşılayan vatandaşlara hitap eden Bakan Soylu, Amanos toplantısı için Hatay’ın Dörtyol ilçesine geldiğini belirterek, “Birlik ve beraberliğimizi her noktada sizin desteğinizle meydana getirebilmek için büyük çaba içerisindeyiz. Büyük bir gayret içerisindeyiz. Bu gayretin desteği ve takdiri milletimizdir. Bu gayretimiz bizi her zaman ileri doğru itmektedir. Bu millet büyük bir millettir. Şehitlerimiz oluyor, içimiz parçalanıyor ama hangi şehidimizin ailesine, annesine, babasına, eşine telefon açmışsak öyle büyük bir milletin fertleriyiz ki şu ana kadar onlardan bir sitem duymadık. Aksine bir evladımız daha var bu milletin birliği uğruna vermeye hazırız diyorlar. Bize itimat ediyorsunuz ve güveniyorsunuz, bu güveni boşa çıkartmamak için Allah bizi doğruluktan ayırmasın” diye konuştu.

Daha sonra Bakan Soylu, çocuklara harçlık dağıtıp vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Bazı vatandaşlar ise Bakan ile öz çekim yaptı.