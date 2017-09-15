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15 Eylül 2017 15:50

Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na atlet tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun atletli fotoğrafını eleştirerek, “Atleti ne zaman giyecektin biliyor musun? 15 Temmuz akşamı bu millet atletiyle, iç çamaşırıyla, namusuna müdahale edildiğinde sen kırmızı koltukta kravatınla otururken o gece giyecektin.

Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na atlet tepkisi

15 Eylül 2017 15:50

Poz vermek için giymeyecektin” dedi.


AK Parti Hatay Dörtyol İlçe Başkanlığı önünde kalabalık partili grubuna seslenen Bakan Soylu, Amanos Dağları’nı teröristlerden temizlemek için yoğun mücadele sürdürdüklerini belirtti. Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet yürüyüşü’ sırasında atletle çektirdiği fotoğrafı eleştiren Soylu, şunları söyledi:


“Atleti ne zaman giyecektin biliyor musun? 15 Temmuz akşamı bu millet atletiyle, iç çamaşırıyla namusuna müdahale edildiğinde sen kırmızı koltukta kravatınla otururken o gece giyecektin. Poz vermek için giymeyecektin. Bu millet her şeyin farkında hem de çok farkında.”


Konuşmasının ardından Bakan Soylu, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.




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