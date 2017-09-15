Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na atlet tepkisi

Poz vermek için giymeyecektin” dedi.

AK Parti Hatay Dörtyol İlçe Başkanlığı önünde kalabalık partili grubuna seslenen Bakan Soylu, Amanos Dağları’nı teröristlerden temizlemek için yoğun mücadele sürdürdüklerini belirtti. Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet yürüyüşü’ sırasında atletle çektirdiği fotoğrafı eleştiren Soylu, şunları söyledi:

“Atleti ne zaman giyecektin biliyor musun? 15 Temmuz akşamı bu millet atletiyle, iç çamaşırıyla namusuna müdahale edildiğinde sen kırmızı koltukta kravatınla otururken o gece giyecektin. Poz vermek için giymeyecektin. Bu millet her şeyin farkında hem de çok farkında.”

Konuşmasının ardından Bakan Soylu, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.