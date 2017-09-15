Bakan Soylu’dan teröre karşı ’oran’ tepkisi

Yılbaşından beri 38 sivil katledildi. Baroların hangi birisi değerlendirme yaptı da insan hakları komisyonlarını göreve çağırdı? Bu son derece ahlaksızlıktır ve bu ülkede terörle mücadeleye ciddi bir saldırıdır. PKK’yı muhafaza edecekler ya, nasıl muhafaza edeceklerinin telaşına düşmüşler” dedi.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Hatay, Adana, Kilis, Osmaniye, Gaziantep valileri, emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanlarının katılımıyla düzenlenen Amanos Zirvesi’nin ardından basın açıklaması yapan Bakan Soylu, Türkiye’de terörü muhafaza etmek isteyen unsurların sayısının gün geçtikçe arttığını ve bunun üzüntüye neden olduğunu kaydetti. Bölücü terör örgütüyle birlikte hareket eden siyasi partilere alıştıklarını ve CHP’nin silahlı insansız hava araçlarına karşı tutarsız yaklaşımının terörle mücadelede karşı karşıya kaldıkları aynı değerlendirmeyi yeniden ortaya koymak zorunda bıraktığını dile getiren Bakan Soylu, “Yani ana muhalefet partisinin genel başkan yardımcısı ’2019’da birlikte olacağız’ diyerek, CHP ve HDP’nin ’birlikte olacağız diyerek’ ortaya koyduğu bir yaklaşımla aynı gün, 2 gün önce terör örgütü elebaşlarından bir tanesi Mustafa Karasu’nun aynı türlü telkiniyle karşılaştık. Bunların tesaüf olduğunu düşünmüyoruz. Terörle mücadele bambaşka bir sahfadır. Anlaşılıyor ki bu işin sözde siyasi temsilcileri alanı boşalttılar, alanı onların yedekleri doldurmaktadır” diye konuştu.

“Bu rapor terörü muhafaza eden rapordur”

Diyarbakır, Hakkari ve Van baro başkanlarının Oğul kırsalında yaşanan olayla ilgili değerlendirme yaptıklarını ve rapor sunduklarını aktaran Bakan Soylu, “Bu rapor hakikaten terörü muhafaza eden bir rapordur. Yeni kavramlar duyuyoruz. Türkiye, terörle uzun yıllar mücadele eden birçok ülkeden fazla tecrübeye sahiptir. Özellikle bölücü terör örgütü ile. Teröriste karşı orantılılık diye bir kavramı ilk defa duyuyorum. Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylediği silahsız terörist-silahsız terörist diye bir kavramı da ilk kez duyuyorum. PKK’yı muhafaza edecekler ya, nasıl muhafaza edeceklerinin telaşına düşmüşler. Bu son derece sağlıksız. Terörle mücadele eden güvenlik kuvvetlerinin haksız ve orantısız, onların deyimiyle orantısız yaklaşımı doğru bir yaklaşım değildir. Güya Hakkari’ye gittiler, orada valimizle görüşme yaptılar. Valimizle görüşmeyi çarpıtarak anlatan bir grubun ortaya koyacağı bir raporun, yaklaşımın herhangi faidesi olmadığını net bir şekilde ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Görmek istemediklerini görmezler, duymazlar”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu barolara karşı eleştirilerini sürdürerek, “Başka bir tavsiyede de bulunmak istiyorum. Yılbaşından itibaren 38 sivil katledildi. Baroların hangi birisi değerlendirme yaptı da insan hakları komisyonlarını göreve çağırdı? Bu son derece ahlaksızlıktır. Bu ülkede terörle mücadeleye ciddi saldırıdır. Taze ve yeni bir veri var. Bahsettikleri Oğul kırsalındaki olayla ilgili gelişmeyi anlatmak isterim. 20 Temmuz’da Yüksekova kaymakamımıza saldırı yapmak üzere yakalanan PKK’lı teröristin ifadesi açık ve nettir. Barodalar ya, sözde avukatlar ya. Bu konularla ilgili görmek istediklerini, duymak istediklerini duyarlar ama bakmak istemediklerini, duymak istemediklerini görmezler, duymazlar. Oğul kırsalında oradaki kişileri de ifade ederek ’Piro kod adlı kişiyle beraber ben bunları defalarca toplantı yaparken gördüm’ dedikleri Musa Tarhan. Musa Tarhan’la ilgili de, orada şu anda içeride olanlarla ilgili de, hastanede sözde tedavisi olanla ilgili de aynı ifadeyi değerlendirmekte. Musa Tarhan’ın Piro kod adlı kişiye sivil elbise getirdiğini ifadelerinde beyan etmektedir. Sözde raporda evet birlikte olabilirler ama burada ’orantılılık uygulayacaksınız’ diyorlar. Bu son derece ahlaksız bir yaklaşımdır. Çok net söylüyorum” şeklinde konuştu.

“Afrin’den Amanos üzerinden Türkiye’ye sızıyorlar”

Bu ortamda tuzun koktuğunu ve terör örgütüne nasıl muhafaza sağlanacak diye endişe edilen bir kimlikle hareket edildiğini söyleyen Bakan Soylu, teröre karşı mücadelenin aynı kararlılıkla devam edeceğini aktardı. Amanos’un çok önemli bir bölge olduğunu dile getiren Bakan Soylu, Afrin üzerinden bitki örtüsünden faydalanılarak Amanos’un kullanılıp Türkiye’nin çeşitli yerlerine sızmalar olduğunu ancak kararlı mücadeleyle bölgenin terör belasından kurtarılacağını vurguladı.