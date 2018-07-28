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28 Temmuz 2018 13:36

Bakan Soylu’ya, İdlib brifingi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib bölgesiyle ilgili yetkilerden brifing alıyor.

Bakan Soylu’ya, İdlib brifingi

28 Temmuz 2018 13:36


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk olarak Hatay Valiliği’ni ziyaret etti. Valilikte şeref defterini imzalamasının ardından toplantı salonuna geçerek Zeytin Dalı ve İdlib bölgesinde yürütülen faaliyetler hakkında Hatay Valisi Erdal Ata, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Afrin Genel Koordinatörü Hatay Vali Yardımcısı Nursel Çakıroğlu, Afrin Mülki İdare Amiri Hatay Vali Yardımcısı Şenol Bozacıoğlu’ndan brifing alıyor.


Bakan Soylu, brifingin ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyarete edecek.




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