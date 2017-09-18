Balık semt pazarı açılışında balık ekmek izdihamı

Balıkçı esnafı tarafından açılışa özel dağıtılan balık ekmek ikramında izdiham yaşandı.

Kent merkezine açılan İskenderun Belediyesi Balık Semt Pazarı’nın açılış kurdelesini İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, TBMM İdare Amiri AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun Sınırlı Sorumlu Balık Satış Tesis Kooperatif Başkanı Ayhan Onaylı ve balıkçı esnafı gerçekleştirdi.

Modern görünümü ve hijyenik yapısıyla vatandaşların deniz ürünlerine daha kolay ulaşabileceğini belirten Başkan Seyfi Dingil, balık mevsiminin açılmasından dolayı tüm balıkçılara bol bereketli bir yıl diledi.

AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, bölgenin en lezzetli balıklarının körfezden çıktığını belirterek, vatandaşları bolca balık tüketmeye davet etti.

İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk ise balık semt pazarının son derece modern olmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, balıkçılara bol kazançlı bir yıl diledi.

Konuşmaların ardından açılışa özel esnaf tarafından yapılan balık ekmek ikramında vatandaşların yoğun talebi olmasından dolayı bir anda izdiham yaşandı. İzdihamın oluşmasından dolayı Kooperatif Başkanı Ayhan Onaylı vatandaşları sakinleştirmeye çalışarak, herkese ikramda bulunulacağını belirtti.

Vatandaşların ücretsiz dağıtılan balık ekmek ikramını kapmaya çalışması ise balıkçı esnafına zor anlar yaşattı.

Esnaf daha sonra protokol üyelerine de balık ekmek ikramında bulundu.