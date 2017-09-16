Balık semt pazarı esnafı açılışa özel balık ziyafeti verecek

Çay Mahallesi 5 Temmuz Caddesi üzerinde yeni yapılan İskenderun Belediyesi Balık Semt Pazarının daha modern ve hijyenik yapısıyla vatandaşlara daha iyi hizmet vereceklerini belirten İskenderun Sınırlı Sorumlu Balık Satış Tesis Kooperatif Başkanı Ayhan Onaylı, “Burası hem merkezi ve hem de vatandaşlarımız deniz ürünlerine buradan daha kolay ulaşabilecekler. İskenderun deniz kenti ve özellikle körfezimizde çıkan balıkları son derece besin değeri yüksek, kaliteli balıklar. Daha önceki balık semt pazarımıza vatandaşlarımız ulaşım konusunda sıkıntı çekiyorlardı. Şimdi ise kentin merkezine yapıldı. Bu da biz balıkçı esnafını çok mutlu etti. Buradan bizlere her zaman destek olan İskenderun Belediye Başkanımız Seyfi Dingil ‘e teşekkür ediyoruz” dedi.

Onaylı, esnaflar olarak açılışa özel balık ikramında bulunacaklarını belirterek Pazartesi günü saat 13:00’deki açılışa tüm vatandaşları davet etti.

Yeni balık semt pazarının açılacak olmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirten İskenderun Balık Semt Pazarı esnaflarından Şehmus Tekin, daha sağlıklı bir yaşam için haftada iki öğün besin değeri yüksek olan balık yemeleri konusunda uzmanların tavsiye ettiklerini belirterek, burada her zaman balık satışlarının olduğunu söyledi.