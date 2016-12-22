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22 Aralık 2016 17:34

Balıkçılara fırtına engeli

Balıkçılara fırtına engeli

22 Aralık 2016 17:34

Hatay’ın İskenderun ilçesinde iki gündür devam eden ve saatteki hızı yer yer 70-90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.
Fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar özellikle balıkçılara zor anlar yaşattı. Saatteki hızı yer yer 70-90 kilometreyi bulan şiddetli fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, büyük tonajlı gemiler de körfeze sığındı. Teknelerini barınağa çekerek bakımlarıyla ilgilenen balıkçılar balığın şu anda az olduğunu söyledi.
Balıkçı Kemal Kaba, fırtına olduğunu bu nedenle balığa açılamadıklarını belirterek "Fırtına iki gündür devam ediyor. Bu fırtınada kimse balığa çıkamaz. Bizler de bakımlarımızı yapmaya gayret ediyoruz. Şu anda denizimizde her türlü balık var. Ama bu sene balık çok az" dedi.



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