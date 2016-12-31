Başkan Akel : "Transfer çalışmalarımız sürüyor"

Spor Toto 3. Lig 3. Grubunda mücadele eden Payas Spor Kulüp Başkanı Gökhan Akel, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kulüp Başkanı Gökhan Akel, beraberinde Yönetim Kurulu Üyesi Ali Eker ile birlikte Payas Belediye Başkanı Bekir Altan’ı Sokollu Mehmet Paşa Külliyesindeki makamında ziyaret ederek takımın çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.

Başkan Akel, "İkinci yarı sezon hazırlıklarımız ve transfer çalışmalarımız sürüyor. Kadromuza yeni katacağımız futbolcuların isimlerini 2 Ocak 2017 tarihinden sonra açıklayacağız. Kamp çalışmalarımız 3 Ocak 2017 tarihinden itibaren Antalya Kemer’de devam edecek" dedi.

Başkan Bekir Altan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Payas Spor’a desteğinin devam edeceğini söyledi.

Payas Spor yönetimi takıma desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Bekir Altan’a teşekkür etti.