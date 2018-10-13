Başkan Altan: "Payas'taki 20 yıllık başarımızın sırrı, muhtarlarla omuz omuza olmamızdır”

Bizim Payas'taki 20 yıllık başarımızın sırrı, muhtarlarımızla omuz omuza olmamızdır” dedi.

Hatay'ın Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Şehircilik Projeleri Tanıtım Toplantısı dolayısıyla Payas Külliyesi'nde Hataylı muhtarlarla bir araya geldi. Külliyeye geldikten sonra masaları tek tek dolaşarak misafirleriyle selamlaşan Altan, muhtarlarla bir süre sohbet etti. Daha sonra bir konuşma yapan Altan, muhtarları ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bir Belediye Başkanı hizmet yaparken yol arkadaşı muhtarlar olursa başarılı olabilir. Eğer muhtarsız yola çıkarsanız başarılı olamazsınız. Çünkü her ne kadar hizmet için mahallelere gitseniz de siyasi kimlikle seçilmiş biri olarak gidiyorsunuz. Bundan dolayı muhtarlarımızın yanımızda olması gerekiyor. Bizim Payas'taki 20 yıllık başarımızın sırrı, muhtarlarımızla omuz omuza olmamızdır” ifadelerini kullandı.

Payas'ta gerçekleştirilecek projelere de değinen Altan, "E-25'ten Adana'ya giderken ve dönerken, yol kenarında ‘Yeniden bir şehir kuruyoruz' diye bir sloganla karşılaşıyorsunuz. Biz 8 bin 500 konut olan Payas'ta 10 bin konut inşa ederek bu sloganı gerçekleştirmiş oluyoruz. İşte siz muhtarların burada olmasının asıl sebebi, bu projelerimizdir” diye konuştu.

"2'nci ve 3'üncü etaplarla birlikte 3 bin konut yer alacak"

Çağlalık ve Karbeyaz mahallelerinde TOKİ ile birlikte gerçekleştirdiği projelerle Payas'ta yer alan konut sayısı kadar, yeni konutların inşa edileceğini vurgulayan Altan, "Çağlalık Mahallesi'nde ilk etapta 937 konut inşa edildi. 2'nci ve 3'üncü etaplarla birlikte 3 bin konut yer alacak. Karbeyaz Mahallesi'nde ise 6 binin üzerinde konut inşa ederek iki projeyle birlikte toplam 10 bin konutu Payas'a kazandırmış olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Payas'taki konut projelerinde yatay mimarinin kullanıldığını belirten Altan, yeşile saygılı, yaşanabilecek projelere imza attıklarını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İskenderun Demir ve Çelik'in endüstri bölgesi haline geleceğini kaydeden Altan, "Sanayi Bakanlığının da destekleriyle bu endüstri bölgesinin üretimi ve kapasitesi iki katına yükselecek. Bu yatırımlarla 10 bin insanın çalıştığı fabrikada, 20 bin insan çalışacak. Çocuklarımız, işsiz kalmayacak" diye konuştu.

Hassa Tüneli Projesi'yle boş alanların sanayiye açılacağını ve Hatay'ın gelişeceğini ifade eden Altan, "İran ve Irak ile Suriye'nin kuzeyindeki lojistik imkanların tamamı bölgemize kayacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun lojistik ağlarının tamamı bu yollarla Payas'a inecek. Şimdikinden birkaç kat daha büyüyecek, güçlü ve zengin bir bölge haline geleceğiz. Bu projeyle birlikte Amsterdam Limanı Hollanda için, Hong Kong Limanı Uzak Doğu için ne manaya geliyorsa, İskenderun Körfezi de Türkiye için o manaya gelecek. Yani zenginlik bölgemize doğru akarken, Hataylı hemşehrilerimin de çocukları bu bölgede çalışacak, benim insanım kazanacak" şeklinde konuştu.

AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarları çok sevdiğini, onun sevdiğini kendilerinin de seveceğini söyleyerek, "Biz Hatay'da 2014'ten beri Büyükşehir Belediyesi olarak çok büyük bir talihsizlik yaşıyoruz. Allah'ın izniyle 2019'da Hatay Büyükşehir Belediyesini alacağız, Hataylılar kazanacak. Daha güzel bir memlekette yaşamak hepimizin hayali, hepimizin hakkıdır” ifadelerini kullandı.

Kürsüye çıkarak konuşma yapan muhtarlar, Altan'ın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olması için desteklerini sonuna kadar vereceklerini iletti. Daha sonra da muhtarlar Altan'a plaket takdim etti.

Toplantıya AK Parti Hatay milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy ile AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler ve muhtarlar katıldı.